Итудис продлил контракт с ЦСКА до 2023 года
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подписал с клубом новое соглашение до лета 2023 года, сообщает сайт команды.
Греческий специалист руководит армейской командой с лета 2014 года, что является самым длительным периодом в новейшей истории клуба. Под руководством Итудиса команда дважды победила в Евролиге (2016, 2019), неизменно выходила в «Финал четырех» Евролиги, становилась лучшей в Единой лиге ВТБ и чемпионате России. В 2016-м и 2019-м Итудис получал призы имени Александра Гомельского как тренер года в Евролиге, он также трижды признавался лучшим среди коллег в Лиге ВТБ.
В настоящее время Димитрис является лидером в истории ЦСКА по количеству побед в Евролиге. Под его руководством красно-синие выиграли 375 из 455 официальных матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/dimitris-itoudis-new-two-year-contract/
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