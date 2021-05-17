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Итудис продлил контракт с ЦСКА до 2023 года

13:16
Андрей Ватутин (слева) и Димитрис Итудис. Фото БК ЦСКА.
Андрей Ватутин (слева) и Димитрис Итудис. Фото БК ЦСКА.
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подписал с клубом новое соглашение до лета 2023 года, сообщает сайт команды.

Греческий специалист руководит армейской командой с лета 2014 года, что является самым длительным периодом в новейшей истории клуба. Под руководством Итудиса команда дважды победила в Евролиге (2016, 2019), неизменно выходила в «Финал четырех» Евролиги, становилась лучшей в Единой лиге ВТБ и чемпионате России. В 2016-м и 2019-м Итудис получал призы имени Александра Гомельского как тренер года в Евролиге, он также трижды признавался лучшим среди коллег в Лиге ВТБ.

В настоящее время Димитрис является лидером в истории ЦСКА по количеству побед в Евролиге. Под его руководством красно-синие выиграли 375 из 455 официальных матчей.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/dimitris-itoudis-new-two-year-contract/

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