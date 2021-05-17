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Итудис — о новом контракте с ЦСКА: «Искренне благодарю за эту возможность»

13:20
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился эмоциями после подписания нового контракта с клубом.

«Скажу от всего сердца: для меня большая честь, что «Норникель», Андрей Ватутин, клуб ЦСКА доверили мне руководить командой на протяжении еще одного контрактного срока, искренне благодарю за эту возможность. В то же время, как прекрасно знают наши болельщики и клубный менеджмент, я чувствую себя обязанным защищать цвета ЦСКА, его историю и будущее. На этой работе мы все продолжаем развиваться, я чувствую, что становлюсь лучшим тренером и человеком, это происходит благодаря сотрудничеству с менеджментом, игроками, штабом, всеми клубными сотрудниками. Обещаю, что продолжу усердно работать, привносить новые идеи и прикладывать много старания», — приводит слова Итудиса сайт московского клуба.

Греческий специалист руководит армейской командой с лета 2014 года, что является самым длительным периодом в новейшей истории клуба.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/dimitris-itoudis-new-two-year-contract/

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