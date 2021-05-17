Дрю Гордон объяснил за счет чего «Локо» намерен обыграть УНИКС
Центровой «Локомотива-Кубань» Дрю Гордон рассказал о подготовке к предстоящей полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
«Рады, что нам удалось пройти «Химки» и продолжить свой путь в плей-офф. Но это только первый шаг. Тяжело работаем, чтобы подойти к матчам против УНИКСа в лучших кондициях и обыграть соперника. В серии с «Химками» мы показали характер, что говорит о том, что мы становимся сильнее, как команда, улучшаем взаимопонимание и будем биться друг за друга все сорок минут матча.
Не могу не упомянуть наших болельщиков, которые поддерживают нас не только в домашних матчах, а и на выезде, как это было в Химках. Большое спасибо им за это, вместе с ними мы способны свернуть горы", — отметил «СЭ» Дрю Гордон.
Серия «Локомотив-Кубань» — УНИКС начнется во вторник, 18 мая.
(Тимур Ганеев)
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