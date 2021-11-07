Итудис — о поражении от УНИКСа: «Мы все еще находимся в процессе перезапуска»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦНИКСа (64:69).
«Это была упорная игра, в которой мы большую часть времени лидировали — 35 минут и 12 секунд, как видно из статистики. Поздравляем УНИКС, им удалось добиться победы. Они лучше попадали с трехочковый дуги, использовали изоляции и открытые броски. Мы промазали немало открытых бросков и слишком часто теряли мяч, что позволило сопернику убегать на незащищенное кольцо. В первом тайме потери были нашей главной проблемой, мы отдали слишком много очков в переходах в нападение. Мы все еще находимся в процессе перезапуска, чтобы вернуть наших травмированных игроков после травм. Продолжаем верить в то, что делаем, и победы придут», — цитирует тренера сайт красно-синих.
Это поражение стало для армейцев уже пятым подряд.
ЦСКА впервые проиграл пять матчей подряд под руководством главного тренера Димитриса Итудиса. В последний раз ЦСКА проигрывал пять раз подряд в сезоне-2000/01.
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