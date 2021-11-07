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Главный тренер УНИКСа прокомментировал победу над ЦСКА

17:26
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА (69:64).

«Считаю, мы начали очень плохо, без уверенности, неудачно действовали в нападении. ЦСКА очень быстро захватил лидерство. На протяжении всей встречи мы пытались догнать их и, к счастью, нам это удалось в концовке. Это была игра от защиты, что оказалось нам на руку, потому что мы всегда набираем в пределах этого количества очков. Но если мы хотим выигрывать важные матчи на выезде, то нам необходимо лучше действовать в нападении», — цитирует тренера сайт казанцев.

Дополнительная информация:

https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=unics-cska-report

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Иван Шитик все материалы автора
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