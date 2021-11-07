Главный тренер УНИКСа прокомментировал победу над ЦСКА
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА (69:64).
«Считаю, мы начали очень плохо, без уверенности, неудачно действовали в нападении. ЦСКА очень быстро захватил лидерство. На протяжении всей встречи мы пытались догнать их и, к счастью, нам это удалось в концовке. Это была игра от защиты, что оказалось нам на руку, потому что мы всегда набираем в пределах этого количества очков. Но если мы хотим выигрывать важные матчи на выезде, то нам необходимо лучше действовать в нападении», — цитирует тренера сайт казанцев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=unics-cska-report
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