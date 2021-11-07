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ЦСКА под руководством Итудиса впервые проиграл пять матчей подряд

16:10
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УНИКС обыграл ЦСКА со счетом 69:64 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

ЦСКА потерпел пятое поражение подряд, до этого столичная команда трижды уступила в Евролиге и один раз в Единой лиге ВТБ.

Такая неудачная серия у московского клуба впервые под руководством греческого специлиста Димитриса Итудиса. Прошлый антирекорд составлял четыре поражения кряду.

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Иван Шитик все материалы автора
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