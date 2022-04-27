Тренер «Локомотива-Кубань»: «Считаю, что мои игроки заслужили пройти в полуфинал»

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович прокомментировал победу над «Пармой» (101:78) в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Я хочу поздравить «Парму» за эту серию и сезон в целом. Думаю, что команда должна гордиться той поддержкой, которую ей оказали болельщики. Считаю, что мои игроки заслужили пройти в полуфинал. Завершили серию в трех матчах. Сейчас у нас есть время отдохнуть и подготовиться к полуфиналам. Мы стараемся отдать все на паркете и сделать плей-офф максимально интересным», — приводит слова Максимовича сайт Единой лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» выиграл серию у «Пармы» со счетом 3-0 и стал первым полуфиналистом плей-офф этого сезона.