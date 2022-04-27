Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:57

ЦСКА одержал третью победу над «Нижним Новгорогом» и стал вторым полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ

Баскетбольный ЦСКА стал вторым полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в третьем матче четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ — 88:75.

Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Алексей Швед, набравший 20 очков.

ЦСКА выиграл серию у «Нижнего Новгорода» со счетом 3-0 и стал вторым полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ. До этого в полуфинал вышел «Локомотив-Кубань».

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Нижний Новгород» — ЦСКА (Москва) — 75:88 (23:22, 22:28, 15:15, 15:23)

Н: Астапкович (18), Торопов, Чадов (оба — 14)

Ц: Швед (20), Уэйр (17), Клайберн (14)

БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
1
0
Читайте также
Нелегальная торговля была главным заработком в сборной СССР: первые челночники — это спортсмены
«Теперь с русскими покончено». Сбежавший из КХЛ «Йокерит» учится жить без России, но клубу грозят санкциями «за связь с Путиным»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Локомотива-Кубань»: «Считаю, что мои игроки заслужили пройти в полуфинал»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости