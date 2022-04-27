ЦСКА одержал третью победу над «Нижним Новгорогом» и стал вторым полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ
Баскетбольный ЦСКА стал вторым полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в третьем матче четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ — 88:75.
Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Алексей Швед, набравший 20 очков.
ЦСКА выиграл серию у «Нижнего Новгорода» со счетом 3-0 и стал вторым полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ. До этого в полуфинал вышел «Локомотив-Кубань».
Баскетбол
Единая лига ВТБ
1/4 финала
«Нижний Новгород» — ЦСКА (Москва) — 75:88 (23:22, 22:28, 15:15, 15:23)
Н: Астапкович (18), Торопов, Чадов (оба — 14)
Ц: Швед (20), Уэйр (17), Клайберн (14)
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