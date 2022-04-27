ЦСКА одержал третью победу над «Нижним Новгорогом» и стал вторым полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в третьем матче четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ — 88:75.

Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Алексей Швед, набравший 20 очков.

ЦСКА выиграл серию у «Нижнего Новгорода» со счетом 3-0 и стал вторым полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ. До этого в полуфинал вышел «Локомотив-Кубань».

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Нижний Новгород» — ЦСКА (Москва) — 75:88 (23:22, 22:28, 15:15, 15:23)

Н: Астапкович (18), Торопов, Чадов (оба — 14)

Ц: Швед (20), Уэйр (17), Клайберн (14)