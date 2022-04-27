«Локомотив-Кубань» в третий раз обыграл «Парму» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» победил «Парму» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ — 101:78.

Самым результативным игроком встречи стал защитник команды из Краснодара Эррик Макколлум, набравший 21 очко.

«Локомотив-Кубань» выиграл серию у «Пармы» со счетом 3-0 и стал первым полуфиналистом плей-офф этого сезона.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Парма» (Пермь) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 78:101 (21:23, 16:24, 16:30, 25:24)

П: Платунов (17), Жмако, Лиходей, Шейко (все трое — 11)

Л: Макколлум (21), Мотли (19), Барфорд (12), Мартюк (11)

Счет в серии: 0-3