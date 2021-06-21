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Хэкетт перенес операцию на голеностопе

21:43
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Защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт перенес операцию на голеностопе, сообщает пресс-служба клуба. Он успеет восстановиться к старту следующего сезона.

Хэкетт был признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ. Армейцы победили в серии и стали 11-кратным победителем турнира.

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