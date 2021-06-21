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Калниетис перешел из «Локомотива-Кубань» в «Жальгирис»

15:58
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Разыгрывающий Мантас Калниетис покинул «Локомотив-Кубань» и вернулся в «Жальгирис». Контракт рассчитан до 2023 года, сообщает сайт клуба.

За каунасский клуб Калниетис играл с 2006 по 2012 годы, а также в сезоне-2015/16.

В минувшем сезоне Калниетис защищал цвета «Локомотива-Кубань», он был признан MVP Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/21.

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