Калниетис перешел из «Локомотива-Кубань» в «Жальгирис»
Разыгрывающий Мантас Калниетис покинул «Локомотив-Кубань» и вернулся в «Жальгирис». Контракт рассчитан до 2023 года, сообщает сайт клуба.
За каунасский клуб Калниетис играл с 2006 по 2012 годы, а также в сезоне-2015/16.
В минувшем сезоне Калниетис защищал цвета «Локомотива-Кубань», он был признан MVP Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/21.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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