Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Прифтис станет главным тренером «Панатинаикоса»

18:58
Теги:

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис намерен возглавить «Панатинаикос», сообщает инсайдер Маттео Андреани. 52-летний специалист покинет казанский клуб после четырех лет работы.

Прифтис сменит на посту главного тренера греческой команды Одеда Каташа.

Греческий тренер возглавляет УНИКС с 2017 года. В этом сезоне Прифтис вывел казанский клуб в финал Единой лиги ВТБ и Еврокубка, благодаря чему УНИКС примет участие в следующем розыгрыше Евролиги.

Читайте также

Плющенко о вылете сборной России на Евро-2020: «Сильнейшим командам уступаем в скорости. Мы слишком вялые»
Коваленко и Коноплянка не сыграют за сборную Украины
Матч Россия — Дания не доигран. Новый скандал на Евро!
От кого прячетесь? Сборная вернулась в Россию и окружила себя ОМОНом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд