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Сегодня, 18:45

Глазунов назвал главную проблему «Уралмаша»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Капитан «Уралмаша» Антон Глазунов отметил высокий уровень иностранных игроков команды.

«У нас качественные иностранные игроки, сто процентов, — рассказал «СЭ» Антон Глазунов. — Эллис играл в Евролиге, Перкинс отлично проявил себя в сильном чемпионате Турции, Нельсон — в Адриатической лиге, Нэвелс получал в Польше приз MVP. Даглас давно с нами, внес серьезный вклад в два чемпионства суперлиги. Парни имеют богатый победный опыт, на них можно положиться.

В целом в «Уралмаше» подобрался сплоченный и дружный коллектив. В раздевалке нет никаких разногласий, все общаются друг с другом. На английском, на русском. Да, возможно, мы еще не успели сыграться на все сто процентов, не всегда хладнокровны в решающие моменты, но надеюсь, что это придет. Тогда и результаты стабилизируются. Мы очень много тренируемся для этого, тренерский штаб проделывает большую работу".

Антон Глазунов. «Практически на каждой игре аншлаг. В городе настоящий баскетбольный бум». Интервью капитана «Уралмаша»

После 16 сыгранных матче «Уралмаш» идет на седьмом месте. В заключительных 10 играх первой части регулярного сезона клуб из Екатеринбурга шесть раз сыграет дома.

Баскетбол
БК Уралмаш
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