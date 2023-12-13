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Сегодня, 13:33

В «Уралмаше» назвали причину смены главного тренера

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Милош Павичевич.
Фото БК «Уралмаш»

Исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов прокомментировал изменения в тренерском штабе клуба. Милош Павичевич покинул пост главного тренера, исполняющим обязанности назначен помощник черногорского специалиста Вадим Филатов.

«Клуб принял решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Вадима Филатова, — отметил «СЭ» Доманов. — Причина: расхождение во взглядах с Милошем Павичевичем на развитие клуба. Вадим Николаевич будет тренировать команду до того момента, пока мы не определимся с новым тренером».

Это первая тренерская отставка в новом сезоне Единой лиги ВТБ. «Уралмаш» идет в зоне плей-офф после 16 туров (7-е место — 8 побед и 8 поражений).

БК Уралмаш
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