В «Уралмаше» назвали причину смены главного тренера

Исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов прокомментировал изменения в тренерском штабе клуба. Милош Павичевич покинул пост главного тренера, исполняющим обязанности назначен помощник черногорского специалиста Вадим Филатов.

«Клуб принял решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Вадима Филатова, — отметил «СЭ» Доманов. — Причина: расхождение во взглядах с Милошем Павичевичем на развитие клуба. Вадим Николаевич будет тренировать команду до того момента, пока мы не определимся с новым тренером».

Это первая тренерская отставка в новом сезоне Единой лиги ВТБ. «Уралмаш» идет в зоне плей-офф после 16 туров (7-е место — 8 побед и 8 поражений).