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Сегодня, 18:15

«Практически на каждой игре аншлаг. В городе настоящий баскетбольный бум». Интервью капитана «Уралмаша»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Антон Глазунов.
Фото Единая Лига ВТБ
Антон Глазунов — об удачном старте екатеринбуржцев в Лиге ВТБ.

«Уралмаш» уверенно смотрится в своем дебютном сезоне в Единой лиге ВТБ. Подопечные Милоша Павичевича продолжают борьбу за попадание в топ-6 по итогам первой части регулярного сезона. А в заключительных 10 матчах клуб из Екатеринбурга шесть раз сыграет дома, где им обеспечена очень крутая поддержка болельщиков.

О шансах уральцев повторить прошлогодний подвиг МБА и в первом же сезоне пробиться в плей-офф «СЭ» рассказал капитан команды Антон Глазунов. Опытный разыгрывающий проводит классный сезон, вытеснив из стартовой пятерки одного из лучших снайперов чемпионата Турции-2022/23 Джоша Перкинса, и в 37 лет вполне может рассчитывать на попадание на Матч звезд.

Баскетболист «Уралмаша» Антон Глазунов.
Антон Глазунов.
Фото Единая Лига ВТБ

Мы еще не успели сыграться на все сто процентов

— Пока команда идет с 50%-ным показателем побед (8/8). Как думаете, у «Уралмаша» высокие шансы пробиться в топ-6?

— Шансы есть у многих команд. Чемпионат крайне непредсказуемый, все меняется каждый тур. Проигрывают все, включая фаворитов. Что касается нашей команды, то, если мы соберемся и выложимся по максимуму, можем быть в топ-6. Даже выше. В этом сезоне мы уже показали, что способны на равных биться со всеми клубами Лиги ВТБ.

— Самая яркая победа была одержана над «Зенитом»?

— Я бы так не сказал. Игроки «Зенита» тогда были не готовы. Не стоит преувеличивать тот успех. Честно, по мне, каждая наша победа в последних турах кажется более значимой. Мы сыгрываемся, находим командную «химию».

— Два поражения от «Руны» — наиболее болезненные?

— Да, все-таки в последние годы мы были главными конкурентами в суперлиге, дважды играли друг с другом в финале («Уралмаш» оба раза всухую выигрывал финальную серию. — Прим. «СЭ»). К дебюту в Лиге ВТБ у нас сформировались примерно одинаковые составы. По качеству иностранцев, по русским. В таких ситуациях на первый план выходит характер. Выиграет тот, кто больше этого хочет. И немного везения. Везение было на стороне «Руны». Особенно в Москве.

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— Качество легионеров вы действительно считаете высоким?

— Сто процентов. Эллис играл в Евролиге, Перкинс отлично проявил себя в сильном чемпионате Турции, Нельсон — в Адриатической лиге, Нэвелс получал в Польше приз MVP. Даглас давно с нами, внес серьезный вклад в два чемпионства суперлиги. Парни имеют богатый победный опыт, на них можно положиться.

— Русский костяк соответствует амбициям клуба, который борется за место в плей-офф?

— У нас сильные русские баскетболисты. Тут у меня нет сомнений. В целом в «Уралмаше» подобрался сплоченный и дружный коллектив. В раздевалке нет никаких разногласий, все общаются друг с другом. На английском, на русском. Да, возможно, мы еще не успели сыграться на все сто процентов, не всегда хладнокровны в решающие моменты, но надеюсь, что это придет. Тогда и результаты стабилизируются. Мы очень много тренируемся для этого, тренерский штаб проделывает большую работу.

Болельщики «Уралмаша».
Фото БК «Уралмаш»

Надеюсь, что становлюсь лучше с каждым годом

— Ажиотаж вокруг баскетбола в Екатеринбурге реально чувствуется?

— На суперлигу народ ходил, но арена не забивалась под завязку. Сейчас же практически на каждой игре аншлаг. Вне зависимости от того, кто приедет: ЦСКА, «Зенит» или «Автодор»... Даже на том же «Минске» будет много болельщиков. Настоящий баскетбольный бум. Местные жители любят баскетбол, интересуются им. Нам повезло в этом плане.

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— Исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов рассказывал, что вы тоже уже стали своим парнем в Екатеринбурге, хотя родились в Самаре...

— Да, я давно живу и играю в Екатеринбурге. До «Уралмаша» у меня был период в «Урале» и «Темпе-СУЗМ» из Ревды. Можно сказать, что всю взрослую жизнь провел в этом городе. С 20 лет.

— Спустя восемь лет вы вернулись в Лигу ВТБ и показываете очень уверенную игру. Получается, что с годами становитесь только лучше?

— Надеюсь на это. Рад, что получаю игровое время и приношу пользу команде. Это самое важное.

Баскетбол
БК Уралмаш
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