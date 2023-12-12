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Сегодня, 18:30

Глазунов о посещаемости «Уралмаша»: «Практически на каждой игре аншлаг»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Капитан «Уралмаша» Антон Глазунов в интервью «СЭ» рассказал, что в Екатеринбурге происходит настоящий баскетбольный бум.

— Ажиотаж вокруг баскетбола в Екатеринбурге реально чувствуется?

— На суперлигу народ ходил, но арена не забивалась под завязку. Сейчас же практически на каждой игре аншлаг. Вне зависимости от того, кто приедет: ЦСКА, «Зенит» или «Автодор»... Даже на том же «Минске» будет много болельщиков. Настоящий баскетбольный бум. Местные жители любят баскетбол, интересуются им. Нам повезло в этом плане.

— Исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов рассказывал, что вы тоже уже стали своим парнем в Екатеринбурге, хотя родились в Самаре...

— Да, я давно живу и играю в Екатеринбурге. До «Уралмаша» у меня был период в «Урале» и «Темпе-СУЗМ» из Ревды. Можно сказать, что всю взрослую жизнь провел в этом городе. С 20 лет.

— Спустя восемь лет вы вернулись в Лигу ВТБ и показываете очень уверенную игру. Получается, что с годами становитесь только лучше?

— Надеюсь на это. Рад, что получаю игровое время и приношу пользу команде. Это самое важное.

Антон Глазунов. «Практически на каждой игре аншлаг. В городе настоящий баскетбольный бум». Интервью капитана «Уралмаша»

Напомним, что «Уралмаш» проводит первый сезон в Лиге ВТБ. Команда добилась повышения в классе после двух подряд побед в чемпионате Суперлиги.

Баскетбол
БК Уралмаш
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