Паскуаль: «Самара» как могла держалась в игре, но в какой-то момент «Зениту» удалось оторваться»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Самарой» (93:65) в матче Единой лиги ВТБ.

«В этой игре нам удавалось шаг за шагом увеличивать отрыв и чувствовать себя все комфортнее — даже несмотря на силу «Самары», которая располагает отличными игроками. Они как могли держались в игре, но в какой-то момент нам удалось оторваться. Поэтому мы довольны тем, как провели сегодняшний матч. Теперь нужно просто восстановиться и готовиться к следующем матчу», — приводит слова Паскуаля сайт лиги.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда выиграла девять матчей из 11.

Следующую игру клуб из Санкт-Петербурга проведет 27 ноября против «Нижнего Новгорода».