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Сегодня, 22:39

Базаревич заявил, что «Самары» оказалась не очень готова к матчу против «Зенита»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич прокомментировал поражение от «Зенита» (65:93) в матче Единой лиги ВТБ.

«Это удар, и нам надо будет с ним справиться. Были какие-то вещи, которые можно было предсказать, ведь «Зенит» — отличная команда. Но из-за отсутствия Малькольма Томаса соперники были просто гораздо более габаритнее и мощнее в «краске». Мы провели хороший матч в Казани и были близки к тому, чтобы победить там. Не получилось, и теперь это наслоилось на то, что сегодня мы были не очень готовы — прежде всего, к физическому контакту. Плюс начали неудачно, это дало «Зениту» все возможности», — приводит слова Базаревича сайт лиги.

«Самара» занимает восьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. На счету команды 5 побед в 12 матчах. Следующий матч самарцы проведут 29 ноября против МБА.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Зенит
БК Самара
Сергей Базаревич
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