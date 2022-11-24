Базаревич заявил, что «Самары» оказалась не очень готова к матчу против «Зенита»

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич прокомментировал поражение от «Зенита» (65:93) в матче Единой лиги ВТБ.

«Это удар, и нам надо будет с ним справиться. Были какие-то вещи, которые можно было предсказать, ведь «Зенит» — отличная команда. Но из-за отсутствия Малькольма Томаса соперники были просто гораздо более габаритнее и мощнее в «краске». Мы провели хороший матч в Казани и были близки к тому, чтобы победить там. Не получилось, и теперь это наслоилось на то, что сегодня мы были не очень готовы — прежде всего, к физическому контакту. Плюс начали неудачно, это дало «Зениту» все возможности», — приводит слова Базаревича сайт лиги.