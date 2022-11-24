Разыгрывающий «Зенита» Эртель установил новый рекорд сезона Единой лиги ВТБ по количеству передач

Французский разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель установил новый рекорд сезона Единой лиги ВТБ по количеству передач.

Игрок сделал 16 передач в матче против Самары (93:65). Прошлый рекорд принадлежал защитнику ЦСКА Алексею Шведу и разыгрывающему УНИКСа Ненаду Димитриевичу (12 передач).

33-летний Эртель подписал контракт с «Зенитом» в сентябре. В Евролиге разыгрывающий выступал за турецкий «Анадолу Эфес», французский АСВЕЛ, а также за испанские клубы «Баскония», «Барселона» и «Реал».

В текущем сезоне у «Зенита» 9 побед и 2 поражения. В следующем матче питерский клуб сыграет с «Нижним Новгородом» 27 ноября.