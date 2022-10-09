Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

9 октября, 23:16

Главный тренер УНИКСа: «Провели один из лучших своих матчей»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Енисея» (104:59).

«Считаю, сегодня мы провели один из лучших своих матчей как команда за весь тот период, что я возглавляю УНИКС. Убежден, нынешний состав не уступает по таланту прошлогоднему. Сегодня мы играли без суеты, интенсивно и выложились по максимуму. Очень рад за ребят, потому что они показали очень хорошую игру», — приводит слова тренера сайт лиги.

Восемь игроков УНИКСа преодолели отметку в 10 набранных очков по итогам встречи.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/pervaya-domashnyaya-pobeda-uniksa-nad-eniseem/
БК УНИКС
ФК Енисей
Велимир Перасович
0
Читайте также
Самая массовая драка фанатов ЦСКА и «Спартака»: тысяча человек, милиция стреляла в воздух
Губерниев раскритиковал Салихову за слова о тренере ЦСКА Федотове
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Автодора» Павичевич — о поражении от «НН»: «Каждый из игроков отдал все силы на площадке»

Главный тренер «Енисея» признал закономерность разгромного поражения команды в матче против УНИКСа
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости