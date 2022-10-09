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9 октября, 23:18

Главный тренер «Енисея» признал закономерность разгромного поражения команды в матче против УНИКСа

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович признал закономерность поражения команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (59:104).
«Поздравляю УНИКС с заслуженной победой и отличной командной игрой. Хозяева контролировали ход встречи на протяжении всех 40 минут. На данный момент мы, напротив, не выглядим как команда. Мы не готовы к работе и столкнулись с рядом проблем, которые я как главный тренер должен решить», — цитирует тренера сайт лиги.

8 — столько игроков УНИКСа набрали 10 или больше очков в этом матче.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/pervaya-domashnyaya-pobeda-uniksa-nad-eniseem/
БК Енисей
БК УНИКС
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