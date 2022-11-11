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11 ноября, 23:59

Вергун — о матче с «Нижним Новгородом»: «Доставляет огромное удовольствие играть против таких соперников»

Мария Гусева
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Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал поражение в матче Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (67:84).

«Начну с положительных моментов, хоть их и не так много. Уже несколько игр подряд мы проводим вторую половину гораздо лучше, нежели первую. Это хороший признак того, что команда продолжает бороться, проявляет характер, ищет свой путь к положительному результату. «Нижний Новгород» — один из тех коллективов, который играет в очень умный, организованный баскетбол на обеих сторонах площадки. Мне как тренеру доставляет огромное удовольствие готовиться и играть против таких соперников. Я надеюсь, что ребята в матчах с подобными коллективами становятся лучше», — цитирует пресс-служба клуба тренера.

«Нижний Новгород» одержал пятую победу в девяти матчах. У «Минска» ни одной победы в девяти играх.

В следующем матче нижегородцы сыграют против ЦСКА 14 ноября, а соперником минчан станет «Локомотив-Кубань» 20 ноября.

БК Минск
БК Нижний Новгород
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