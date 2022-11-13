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Сегодня, 15:55

Дарко Руссо сменит Милоша Павичевича на посту главного тренера «Автодора»

Иван Шитик
Корреспондент
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Баскетбольный клуб «Автодор» заключил соглашение с 60-летним сербским специалистом Дарко Руссо, который сменит на посту главного тренера команды Милоша Павичевича, сообщает сайт клуба.

За плечами Руссо 28 лет тренерской карьеры. В разные годы он возглавлял сербский «Партизан», черногорскую «Будучность», греческие «Аполлон», «Маруси» и «Ираклис», боснийскую «Игокеа», австрийскую «Вену» и украинский «Химик» из Южного.

В прошлом сезоне серб являлся главным тренером «Астаны».

В 2019 году Руссо привел национальную сборную Бахрейна к бронзовым медалям чемпионата среди арабских государств Персидского залива.

Источник: https://avtodor.ru/darko-russo-novyj-glavnyj-trener-avtodora/
БК Автодор
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