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11 ноября, 23:08

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Лукич: «Несколько игроков нашего состава выглядели как пассажиры»

Мария Гусева
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился эмоциями от победы над «Минском» (84:67).

«Я хочу поздравить нашего соперника «Минск». Для меня это очень симпатичная команда, которая играет с желанием, большой энергией, понимая свое место. В их составе есть игроки пока с не самым большим опытом, но при этом каждый матч они поднимают уровень своего баскетбола. Что касается нас, то, к сожалению, несколько баскетболистов из нашего состава выглядели как пассажиры, и когда они выходили со скамейки, игра смотрелась очень некрасиво. Непонятно, что эти игроки ожидают в будущем в баскетболе», — цитирует пресс-служба клуба тренера.

«Нижний Новгород» одержал пятую победу в девяти матчах. У «Минска» ни одной победы в девяти играх.

В следующем матче нижегородцы сыграют против ЦСКА 14 ноября, а соперником минчан станет «Локомотив-Кубань» 20 ноября.

БК Минск
БК Нижний Новгород
Зоран Лукич
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