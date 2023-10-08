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Сегодня, 23:16

Райкович: «ЦСКА хорошо сыграл в защите с «Зенитом», ограничили пик-н-роллы Эртеля и Фрейзера»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу над «Зенитом» (80:76) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Думаю, это была хорошая игра для болельщиков, как и все матчи между ЦСКА и «Зенитом». В этой игре ничего не было понятно вплоть до самого конца, к счастью, в итоге мы победили. Думаю, что мы хорошо сыграли в защите, ограничили пик-н-роллы Эртеля и Фрейзера. Во второй половине Эртель вернул «Зенит» в игру, но наши игроки провели концовку лучше и заслуженно выиграли», — приводит слова Райковича сайт лиги.

ЦСКА на&nbsp;выезде победил &laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;матче Единой лиги ВТБ. Райкович вновь обыграл Паскуаля. В битве с ЦСКА «Зениту» не хватило магии Эртеля

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У команды 3 победы и ни одного поражения. Следующий матч армейцы проведут 15 октября против «Пармы».

Баскетбол
БК Зенит
БК Парма (Пермь)
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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