Жбанов близок к возвращению в строй, защитник «Зенита» пропустил три стартовые игры сезона

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал о причинах отсутствия защитника Георгия Жбанова в заявке команды на матчи регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

«Да, Георгий получил повреждение в матче с «Пари НН» в рамках Суперкубка, — отметил «СЭ» Александр Церковный. — Сейчас тренируется в основной группе, рвется в бой, но на матч с ЦСКА мы приняли решение его поберечь. Думаю, он полетит с командой в Казахстан, но по участию в игре с «Астаной» решение будет принято непосредственно перед матчем».

«Зенит» сыграет с «Астаной» 14 октября. После победы в Суперкубке-2023 клуб из Санкт-Петербурга уступил в двух из трех матчей регулярного сезона Лиги ВТБ.