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Сегодня, 22:14

Паскуаль: «Зенит» не подошел к матчу с ЦСКА так, как должен был»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА (76:80) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Сегодня у нас была игра, в которой выступали две команды с разным прошлым: «Зенит» проиграл первый матч дома и подошел к этой встрече со счетом 1-1, а ЦСКА выиграл обе встречи. Это было важно, чтобы понимать ситуацию. Кроме того, у нас был один день на подготовку, а у ЦСКА было пять дней. Вместе с этим, мы не подошли к этому матчу так, как должны были», — приводит слова Паскуаля сайт лиги.

Также тренер «Зенита» отметил, что в защите в первые 20 минут команда играла недостаточно хорошо, а в нападении не показала то, что можем.

«Во второй половине все было по-другому, мы контролировали вторую половину. Мы были чуть лучше в защите, намного лучше в нападении. Поэтому у нас были возможности в концовке, но при сценарии, когда ты проигрывал столько времени, в конце ты должен быть идеален», — сказал Паскуаль.

 
ЦСКА на&nbsp;выезде победил &laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;матче Единой лиги ВТБ. Райкович вновь обыграл Паскуаля. В битве с ЦСКА «Зениту» не хватило магии Эртеля

«Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У команды 1 победа и 2 поражения.

БК Зенит
БК ЦСКА
Хавьер Паскуаль
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