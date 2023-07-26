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Сегодня, 17:00

«Енисей» объявил о подписании нового контракта с форвардом Сонько

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Енисей» и российский форвард Дмитрий Сонько заключили новое соглашение.

По данным СМИ, соглашение с 22-летним игроком подписано по схеме «1+1». Предстоящий сезон станет четвертым во взрослой команде для воспитанника красноярского баскетбола.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Сонько принял участие в 15 матчах, набирая в среднем 1,5 очка за 4,5 минуты на паркете.

«Очень рад остаться и помочь клубу родного края в достижении больших целей. Прошлый сезон стал не самым результативным для меня. К сожалению, не удалось получить много минут на площадке, но это был бесценный опыт, в том числе, психологический, который станет хорошим фундаментом для профессионального развития. Впереди нас ждет очень интересный сезон: новый тренер, новая команда, новые соперники», — сказал Сонько.

Источник: https://t.me/bc_enisey/1286
БК Енисей
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