ЦСКА подписал бывшего защитника «Галатасарая» Тримбла

ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником Ромело Тримблом.

Армейцы заключили соглашение с 28-летним американцем на один год.

«Очень рад быть частью команды ЦСКА. Слышал хорошие отзывы об этой организации. Также рад познакомиться с новыми товарищами по команде и тренерами. Я впервые окажусь в России, впервые буду играть в Лиге ВТБ, так что готов выложиться по полной и победить!» — приводит пресс-служба армейцев слова Тримбла.

Последней командой Тримбла был китайский «Шанхай Шаркс». Также баскетболист выступал за «Галатасарай», «Фуэнлабраду», «Эстудиантес», «Мельбурн», «Пиратас де Кебрадильяс», «Кэйрнс» и «Айову».