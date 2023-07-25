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Сегодня, 13:04

«Минск» подписал защитника Аладко

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник Иван Аладко и «Минск» подписали соглашение о сотрудничестве до окончания сезона-2023/24, сообщает пресс-служба клуба.

Профессиональную карьеру 28-летний спортсмен начинал в 2012 году в витебском «Рубоне». В сезоне-2017/18 защитник перешел в «Минск», выступал за основной и резервный составы, дважды становился чемпионом Беларуси и обладателем Кубка Беларуси.

Игровой сезон-2019/20 Аладко провел в литовском клубе «Мажейкяй Эреляй». В сезоне-2020/21 он продолжил карьеру в клубе «Уфимец», а последующие два сезона провел в «Русичах».

В составе «Русичей» средняя статистика защитника в сезоне-2022/23 составила 11,2 очка, 1,9 подбора, 3,8 передачи за 22,6 минуты на площадке.

Источник: БК Минск
БК Минск
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