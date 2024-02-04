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Сегодня, 15:46

ЦСКА дома проиграл УНИКСу

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ЦСКА дома проиграл УНИКСу.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА в домашнем матче Единой лиги ВТБ уступил УНИКСу (71:83).

После первой половины красно-синие вели с преимуществом в 8 очков, но казанцы выиграли третью и четвертую четверти с разницей +18.

Это второе поражение армейцев на своем паркете в регулярном чемпионате.

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин набрал 27 очков — это лучший результат 31-летнего россиянина в Единой лиге, он также установил рекорд карьеры по трехочковым — 6.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА — УНИКС (Казань) — 73:83 (22:20, 20:14, 17:28, 14:21)

Ц: Уэйр (16 ), Тримбл (15), Жан-Шарль (14 ), М'Бай (12 ).

У: Кулагин (27), Димитриевич (17 + 9 передач + 7 подборов), Лабери (15 + 7 подборов).

4 февраля. Москва. «Мегаспорт»

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2023-2024/
БК УНИКС
БК ЦСКА
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