ЦСКА дома проиграл УНИКСу

ЦСКА в домашнем матче Единой лиги ВТБ уступил УНИКСу (71:83).

После первой половины красно-синие вели с преимуществом в 8 очков, но казанцы выиграли третью и четвертую четверти с разницей +18.

Это второе поражение армейцев на своем паркете в регулярном чемпионате.

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин набрал 27 очков — это лучший результат 31-летнего россиянина в Единой лиге, он также установил рекорд карьеры по трехочковым — 6.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА — УНИКС (Казань) — 73:83 (22:20, 20:14, 17:28, 14:21)

Ц: Уэйр (16 ), Тримбл (15), Жан-Шарль (14 ), М'Бай (12 ).

У: Кулагин (27), Димитриевич (17 + 9 передач + 7 подборов), Лабери (15 + 7 подборов).

4 февраля. Москва. «Мегаспорт»