«Уралмаш» в овертайме обыграл МБА

«Уралмаш» обыграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 96:83 ОТ.

Самыми результативными игроками встречи стали Тайрелл Нэльсон («Уралмаш») и Тимофей Якушин (МБА), которые набрали по 27 очков.

Клуб из Екатеринбурга одержал 13-ю победу в сезоне и занимает 8-е место в турнирной таблице. На счету московской команды 8 побед при 18 поражениях и 12-я позиция.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — МБА (Москва) — 96:83 ОТ (8:19, 21:13, 23:22, 24:22, 20:7)

У: Нэльсон (27), Уиттакер (18), Нэвелс (16)

МБА: Якушин (27), Трушкин (22), Лопатин (8)

4 февраля. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».