«Енисей» впервые в истории обыграл «Зенит»
«Енисей» победил «Зенит» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Как информирует пресс-служба турнира, красноярская команда впервые в истории обыграла петербуржцев.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 91:83 (23:18, 26:25, 17:15, 25:25)
Е: Мартин (26), Хопкинс (19 + 15 подборов), Ратэн-Мэйс (17 + 11 передач), Балашов (13).
З: Эртель (21 + 8 передач + 5 подборов), Хантер (20 + 8 подборов), Курич (16), Фрэйзер (12).
4 февраля. Красноярск. «Арена-Север»
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