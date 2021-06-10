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ЦСКА обыграл УНИКС и стал победителем Единой лиги ВТБ

20:45
ЦСКА — УНИКС — 89:81. Фото ПБК ЦСКА
ЦСКА — УНИКС — 89:81. Фото ПБК ЦСКА
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ЦСКА в третьем матче финала Единой лиги ВТБ обыграл УНИКС — 89:81. Счет в серии стал 3-0 в пользу армейцев, которые стали чемпионами.

Московский клуб стал 11-кратным победителем Единой лиги ВТБ. Один раз в турнире побеждали «Химки» (сезон-2010/11).

Самым результативным игроком у ЦСКА стал Торнике Шенгелия, набравший 19 очков. Дабл-дабл в составе УНИКСа оформил Джон Браун, в активе которого 25 очков и 11 подборов.

Матч с УНИКСом стал последним для армейцев в УСК ЦСКА имени А. Я. Гомельского, который летом будет снесен.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Финал

ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 89:81 (29:24, 23:16, 25:26, 12:15)

Счет в серии: 3-0.

10 июня. Москва. «УСК ЦСКА».

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