ЦСКА обыграл УНИКС и стал победителем Единой лиги ВТБ
ЦСКА в третьем матче финала Единой лиги ВТБ обыграл УНИКС — 89:81. Счет в серии стал 3-0 в пользу армейцев, которые стали чемпионами.
Московский клуб стал 11-кратным победителем Единой лиги ВТБ. Один раз в турнире побеждали «Химки» (сезон-2010/11).
Самым результативным игроком у ЦСКА стал Торнике Шенгелия, набравший 19 очков. Дабл-дабл в составе УНИКСа оформил Джон Браун, в активе которого 25 очков и 11 подборов.
Матч с УНИКСом стал последним для армейцев в УСК ЦСКА имени А. Я. Гомельского, который летом будет снесен.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Финал
ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 89:81 (29:24, 23:16, 25:26, 12:15)
Счет в серии: 3-0.
10 июня. Москва. «УСК ЦСКА».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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