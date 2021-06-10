Хэкетт признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ
Защитник ЦСКА Даниэль Хэкетт признан MVP плей-офф Единой лиги ВТБ, информирует официальный сайт турнира.
В 10 матчах итальянец набирал в среднем 13,7 очка, 3,3 передачи и 3,2 подбора при 14,6 балла за эффективность действий.
В финале Единой лиги ВТБ армейцы обыграли казанский УНИКС со счетом 3-0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://vtb-league.com/ru/news/deniel-hekkett-mvp-plej-off-2021/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю