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Хэкетт признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ

21:51
Даниэль Хэкетт. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даниэль Хэкетт. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник ЦСКА Даниэль Хэкетт признан MVP плей-офф Единой лиги ВТБ, информирует официальный сайт турнира.

В 10 матчах итальянец набирал в среднем 13,7 очка, 3,3 передачи и 3,2 подбора при 14,6 балла за эффективность действий.

В финале Единой лиги ВТБ армейцы обыграли казанский УНИКС со счетом 3-0.

Дополнительная информация:

https://vtb-league.com/ru/news/deniel-hekkett-mvp-plej-off-2021/

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