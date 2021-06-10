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Джон Холланд назвал третий матч против ЦСКА схваткой за гордость и продолжение серии

02:20

Атакующий защитник УНИКС Джон Холланд перед третьим матчем финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА отметил, что это будет схватка за гордость. Армейцы ведут в серии — 2-0.

«Это будет схватка. Мы играем за продолжение серии, за нашу гордость. Они — хорошая команда, но мы должны играть лучше, чтобы победить их. Мы весь сезон доказывали, что можем это сделать. И мы должны выйти и сделать это. Без оправданий. Просто победить. Одну игру», — цитирует пресс-служба казанского клуба Прифтиса.

Следующий матч состоится 10 июня в Москве.

Дополнительная информация:

https://www.unics.ru/news/unics/?id=samyy-vazhnyy-boy-v-moskve

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