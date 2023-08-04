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Сегодня, 20:37

ЦСКА объявил об уходе Алексея Шведа

Виталий Косик
Корреспондент
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Алексей Швед.
Фото ПБК ЦСКА

ПБК ЦСКА объявил об уходе защитника команды Алексея Шведа. Контракт 34-летнего баскетболиста с армейцами истек после окончания сезона-2022/23.

«Спасибо ПБК ЦСКА и всем болельщикам за последние два сезона! Спасибо Андрею Ватутину, Наташе Фураевой, Наташе Кузнецовой и всем ребятам в клубе! Благодарю весь тренерский штаб, у нас была отличная атмосфера в команде. Ну и спасибо всем парням, с которыми мы бились на площадке. Все вместе мы проделали огромную работу. Желаю всем только лучшего, удачи и побед! Буду скучать!» — приводит слова Шведа пресс-служба команды.

Ранее Швед заявил в интервью «СЭ», что склоняется к переходу в чемпионат Китая.

Швед выступал за ЦСКА в 2005-2012 и 2021-2023 годах. В составе армейцев россиянин стал четырехкратным чемпионом России и выиграл Евролигу в сезоне-2007/08.

Виталий Фридзон и&nbsp;Алексей Швед. «Переход в Китай — хороший вариант со всех сторон». Швед — о возможном продолжении карьеры в Поднебесной
Источник: ПБК ЦСКА
БК ЦСКА
Алексей Швед
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