ЦСКА объявил об уходе Алексея Шведа

ПБК ЦСКА объявил об уходе защитника команды Алексея Шведа. Контракт 34-летнего баскетболиста с армейцами истек после окончания сезона-2022/23.

«Спасибо ПБК ЦСКА и всем болельщикам за последние два сезона! Спасибо Андрею Ватутину, Наташе Фураевой, Наташе Кузнецовой и всем ребятам в клубе! Благодарю весь тренерский штаб, у нас была отличная атмосфера в команде. Ну и спасибо всем парням, с которыми мы бились на площадке. Все вместе мы проделали огромную работу. Желаю всем только лучшего, удачи и побед! Буду скучать!» — приводит слова Шведа пресс-служба команды.

Ранее Швед заявил в интервью «СЭ», что склоняется к переходу в чемпионат Китая.

Швед выступал за ЦСКА в 2005-2012 и 2021-2023 годах. В составе армейцев россиянин стал четырехкратным чемпионом России и выиграл Евролигу в сезоне-2007/08.