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Сегодня, 20:52

В ЦСКА высказались об уходе защитника Шведа из команды

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин и главный тренер команды Эмил Райкович высказались об уходе защитника команды Алексея Шведа.

Сегодня, 4 августа, ЦСКА объявил об уходе Шведа.

«Алексей, наверное, самый талантливый игрок из всех, кого я когда-либо тренировал. Его понимание баскетбола и любовь к игре несравнимы ни с чем. То, как он играет, заставляет баскетбол выглядеть легким, но мы все знаем, сколько тяжелой работы скрыто за этой легкостью. Искренне желаю Алексею сохранить в себе такой же огонь, добиться успеха на следующем этапе своей карьеры и, самое главное, остаться здоровым и счастливым в семейной жизни», — сказал Райкович клубной пресс-службе.

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Также об уходе баскетболиста высказался президент команды.

«В августе 2021-го, в момент перехода, я говорил о неоднозначном отношении болельщиков к возвращению Шведа в ЦСКА, о том вызове, который бросил себе самому игрок. Сейчас можно сказать, что этот ход стоил любого риска. Мы видели, насколько позитивно приняло Алексея подавляющее большинство наших болельщиков, какую поддержку он получил в трудный для себя период. Мы ощутили, с какой страстью, увлеченностью, переживанием за результаты команды работал в ЦСКА Швед. Сейчас для Алексея очень важно полностью восстановиться после последствий нападения. Знаю, что Швед рвется вернуться на паркет, и я желаю ему удачи на следующей стадии карьеры. Уверен, что в ближайшие годы мы продолжим радоваться блестящей игре настоящей звезды, нашего воспитанника и большого друга», — сказал Ватутин.

Швед выступал за ЦСКА в 2005-2012 и 2021-2023 годах. В составе армейцев россиянин стал четырехкратным чемпионом России и выиграл Евролигу в сезоне-2007/08.

Источник: ПБК ЦСКА
БК ЦСКА
Алексей Швед
Андрей Ватутин
Эмил Райкович
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