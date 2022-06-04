Баскетбольный ЦСКА впервые продал все билеты на матч Единой лиги ВТБ на арене «Мегаспорт»

ЦСКА реализовал все билеты на седьмой матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Зенита», сообщает пресс-служба армейцев.

Матч пройдет на арене «Мегаспорт», которая впервые будет заполнена на 100 процентов во время матча Единой лиги ВТБ. По официальным данным, вместимость арены на баскетбольных матчах составляет 12 500 человек.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится завтра, 5 июня, начало — в 14.00. Победитель встречи станет чемпионом по итогам сезона-2021/22.

ЦСКА — 10-кратный победитель Единой лиги ВТБ. «Зенит» четырежды становился бронзовым призером, в этом сезоне клуб из Санкт-Петербурга впервые в истории дошел до финальной серии плей-офф.