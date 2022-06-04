Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:50

Баскетбольный ЦСКА впервые продал все билеты на матч Единой лиги ВТБ на арене «Мегаспорт»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

ЦСКА реализовал все билеты на седьмой матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Зенита», сообщает пресс-служба армейцев.

Матч пройдет на арене «Мегаспорт», которая впервые будет заполнена на 100 процентов во время матча Единой лиги ВТБ. По официальным данным, вместимость арены на баскетбольных матчах составляет 12 500 человек.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится завтра, 5 июня, начало — в 14.00. Победитель встречи станет чемпионом по итогам сезона-2021/22.

ЦСКА — 10-кратный победитель Единой лиги ВТБ. «Зенит» четырежды становился бронзовым призером, в этом сезоне клуб из Санкт-Петербурга впервые в истории дошел до финальной серии плей-офф.

0
Читайте также
Пиво и шашлык: как не навредить здоровью
«Будущее «Рейнджерс» наступило уже сейчас благодаря Шестеркину». Что пишут в США про сенсационный «русский» клуб НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Зенита»: «Думаю, что эмоции уже не будут захлестывать»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости