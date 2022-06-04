Семен Антонов: «Хорошая кульминация сезона. Вишенка на торте для всех любителей баскетбола»

Форвард ЦСКА Семен Антонов рассказал о ходе подготовки к седьмому матчу финальной серии против «Зенита».

«Болельщики пишут мне в социальных сетях, что это очень крутая серия. Люди хотели семиматчевую серию, потому что потом будет перерыв. Люди будут скучать до сентября по баскетболу.

Хорошая кульминация сезона. Такая вишенка на торте для всех любителей баскетбола.

Семья — это источник энергии для любого человека, для любого спортсмена. Они разделяют с нами радость от победы и горечь от поражения. Они видят нас настоящими. И я надеюсь, что завтра мы все будем радоваться», — сказал Антонов клубной пресс-службе.

7-й матч финала пройдет в Москве 5 июня. Победитель этой игры станет чемпионом сезона-2021/22.