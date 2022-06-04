Защитник «Зенита»: «Думаю, что эмоции уже не будут захлестывать»

Защитник БК «Зенит» Денис Захаров оценил, в каком состоянии команда походит к седьмому матчу финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

«В очередной раз разобрали игру соперника, обсудили тактику. Будем выполнять установки тренера и дадим бой. Сыграли уже шестую игру, думаю, что эмоции уже не будут захлестывать. В любом случае наши болельщики будут на матче, мы же будем стараться одержать победу», — цитирует Захарова сайт «Зенита».

7-й матч финала пройдет в Москве 5 июня. Победитель этой игры станет чемпионом сезона-2021/22.