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Сегодня, 18:23

Защитник «Зенита»: «Думаю, что эмоции уже не будут захлестывать»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник БК «Зенит» Денис Захаров оценил, в каком состоянии команда походит к седьмому матчу финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

«В очередной раз разобрали игру соперника, обсудили тактику. Будем выполнять установки тренера и дадим бой. Сыграли уже шестую игру, думаю, что эмоции уже не будут захлестывать. В любом случае наши болельщики будут на матче, мы же будем стараться одержать победу», — цитирует Захарова сайт «Зенита».

7-й матч финала пройдет в Москве 5 июня. Победитель этой игры станет чемпионом сезона-2021/22.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6088
БК Зенит
БК ЦСКА
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