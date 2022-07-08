Апич стал игроком «Нижнего Новгорода»

Форвард Драган Апич вернулся в Россию, подписав контракт с «Нижним Новгородом». Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один сезон.

«Решение о подписании контракта с «Нижним» принял довольно легко и быстро. Во-первых, мне нравится выступать в Единой лиге ВТБ, во-вторых, о БК «НН» слышал только хорошое. Здесь играло много моих друзей и знакомых, и все они очень тепло отзывали и о самом клубе, и об организации в нем, и о болельщиках, и о городе», — цитирует пресс-служба клуба Апича.

С 2019 по 2020 год Апич выступал за «Локомотив-Кубань». Затем он ушел в «Игокеа».