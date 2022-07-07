ЦСКА и МБА договорились о переходе защитника Александра Хоменко

ЦСКА и московский МБА договорились о переходе защитника Александра Хоменко.

Как сообщает пресс-служба армейцев, баскетболист и его новый клуб воспользовались опцией, позволявшей расторгнуть действовавшее до 2023 года соглашение с ЦСКА.

Хоменко начинал заниматься баскетболом в Белгороде, а в 2014 году оказался в молодежном проекте красно-синих.

Впервые за основную команду ЦСКА 23-летний защитник сыграл в сезоне-2018/19. Всего в активе Хоменко 86 матчей за ЦСКА, включая 22 — в Евролиге.