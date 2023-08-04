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Сегодня, 19:20

Алексей Швед рассказал, за что он любит баскетбол

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Баскетболист Алексей Швед
Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Призер Олимпийских игр-2012 и чемпионата Европы-2011, лучший снайпер Евробаскета-2017 Алексей Швед в интервью «СЭ» отметил, что у него нет устойчивых ритуалов перед матчами.

— За что ты любишь баскетбол?

—За красивые моменты, обожаю играть при полных трибунах, когда семья приходит меня поддержать. В целом люблю эту игру, со всеми ее нюансами и правилами. Если бы мне не нравился баскетбол и это была бы исключительно моя работа, то я давно бы закончил.

— Есть ли у тебя особые ритуалы перед матчами?

— Нет. Перед одной игрой могу послушать музыку, на следующий матч забыть наушники. И обойтись без этого. Наверное, единственное, что делаю на регулярной основе, — это плотно ем. Обычно домашнюю пасту, которую готовит Настя (супруга Алексея).

Виталий Фридзон и&nbsp;Алексей Швед. «Переход в Китай — хороший вариант со всех сторон». Швед — о возможном продолжении карьеры в Поднебесной

Алексей Швед
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