Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Игры
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:40

Швед рассказал о прическе в стиле фронтмена группы «Король и Шут»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Швед с женой и друзьями.
Фото Соцсети

Призер Олимпийских игр-2012 и чемпионата Европы-2011, лучший снайпер Евробаскета-2017 Алексей Швед рассказал «СЭ», что раз в год они с женой проводят костюмированные вечеринки.

— Твой самый остроумный знакомый?

— Их много. Во-первых, Обрад. Во-вторых, у меня есть много знакомых стендаперов, комиков. На последний день рождения приходил Илья Куруч и Сергей Меценцев. С последним мы общаемся уже несколько лет, сейчас живем недалеко друг от друга.

— В середине июля ты предстал на вечеринке с прической Михаила Горшенева (Горшка), фронтмена группы «Король и Шут». Расскажи, как пришла такая идея и что это была за вечеринка?

— Если честно, то это просто образ панка. Не только у Горшенева была такая прическа. Хотя мы посмотрели сериал про группу «Король и шут». Круто снят, очень интересно. Что касается вечеринки, то мы с Настей раз в год проводим костюмированные вечеринки на разные темы. С каждым разом получается все лучше и лучше.

Виталий Фридзон и&nbsp;Алексей Швед. «Переход в Китай — хороший вариант со всех сторон». Швед — о возможном продолжении карьеры в Поднебесной

Алексей Швед
0
Читайте также
Российская теннисистка Корнеева заявила, что не думает о смене гражданства
Представительница Сомали пробежала стометровку на Универсиаде за 21 секунду и установила антирекорд
Умерла актриса Ирина Мирошниченко
Навальный получил 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме
Подписан закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алексей Швед рассказал, за что он любит баскетбол
Новости
RSS RSS
Все новости