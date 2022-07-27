Грайнер назвала Россию вторым домом. Она не хотела нарушать законы нашей страны

Адвокаты двукратной олимпийской чемпионки ожидают приговор суда в середине августа.

В среду, 27 июля, в Химкинском городском суде прошел допрос экс-центровой БК УГМК Бриттни Грайнер. Двукратная олимпийская чемпионка была арестована 17 февраля в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. Судебный процесс над баскетболисткой стартовал в начале июля. Американке вменяют в вину контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Следующее заседание запланировано на 2 августа.

Назначение врача

Бриттни Грайнер должны были допросить несколько недель назад — 14 июля. Но по просьбе адвокатов спортсменки сначала были заслушаны другие свидетели защиты. В том числе врач-нарколог, генеральный директор БК УГМК Максим Рябков и капитан екатеринбургского клуба Евгения Белякова, которая много лет выступала вместе с Грайнер. Сейчас пришел черед самой Бриттни, которая заявила, что у нее нет ненависти к России. Наоборот, она считает нашу страну своим вторым домом. Американка выступала за клуб из Екатеринбурга с 2015 года, четыре раза выиграв с БК УГМК титул Евролиги (2016, 2018, 2019, 2021).

«Бриттни объяснила, что знает и уважает российские законы и не имела намерения их нарушать, — отметила Мария Благоволина, партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры». — В момент дорожных сборов она была в стрессе и уставшей из-за постковидного синдрома, плотного расписания и предстоящего трансатлантического перелета и собирала вещи в спешке. Бриттни подтвердила, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса и что в США этот препарат является распространенным для лечения среди профессиональных спортсменов. Она подчеркнула, что не планировала привозить и использовать его в России. Грайнер также отметила, что Екатеринбург стал для нее вторым домом и что ей очень нравится жить в России».

Также адвокат баскетболистки подчеркнула, что не ожидает длительного судебного процесса. По словам Благоволиной, приговор суда по делу Грайнер, вероятно, будет вынесен в середине августа. Следующее же заседание пройдет через неделю — 2 августа.

Бриттни Грайнер. Дарья Исаева

Марихуана и НБА

Действительно, многие звезды НБА употребляют марихуану, хотя следовать их примеру ни в коему случае не следует. Многократный чемпион НБА, главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр несколько лет назад рассказывал, что применял наркотические вещества в лечебных целях: «Думаю, у меня могут быть неприятности, так как я за последние полтора года дважды использовал марихуану, чтобы заглушить хронические боли, — цитирует CSN Керра. — И понятия не имею, что мне было бы, если бы я не прошел тест на наркотики. Даже не подозреваю, какое наказание меня может ждать по правилам НБА в таком случае».

Наказания в НБА за это не всегда жесткие. Например, в сезоне-2015/16 Эл Джефферсон был дисквалифицирован на пять матчей регулярного чемпионата за нарушение правил антинаркотической программы. В сезоне-2016/17 Митч Макгэри был дисквалифицирован на 15 матчей. Правда, после отбытия бана «Оклахома» решила расторгнуть контракт с форвардом.

В 2017 году Зак Рэндольф был арестован за хранение марихуаны с намерением продажи. Полицейские из управления Лос-Анджелеса прибыли по анонимному вызову и обнаружили большую группу людей, куривших «травку» и слушавших громкую музыку. Более того, они даже перекрыли движение на дороге. Нарушители спокойствия попытались скрыться, но были пойманы сотрудниками правопорядка. Среди них оказался и Рэндольф. Из-за масштаба беспорядков полицейским пришлось вызвать подкрепление. Шесть автомобилей полиции пострадали — у них были разбиты окна, зафиксированы и другие повреждения. В итоге Рэндольф схлопотал двухлетнюю дисквалификацию.

Игравший в ЦСКА в прошедшем сезоне Кенетт Фарид был отчислен из «Бруклина» в сезоне-2018/19. Поводом стало то, что Фарид был обвинен в хранении более чем двух унций марихуаны (более 60 грамм), которые нашли у него в машине. Фактически на этом карьера чемпиона мира в НБА подошла к концу. В 2019 году лучший новичок НБА 2010 года Тайрик Эванс был дисквалифицирован на два года за нарушение условий антинаркотической программы. Он провалил несколько подряд допинг-тестов на марихуану. Этим летом в машине игрока «Шарлотт» Монтреза Харрелла полицейские обнаружили три вакуумных пакета с марихуаной общей массой порядка 1,3 килограмма. Теперь за незаконную перевозку такого количества «травы» Харрелла могут отправить в тюрьму на срок до пяти лет со штрафом в 10 тысяч долларов.