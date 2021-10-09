Скандалы с тренерами, наркотики, коммунистический Китай. Таких новичков в ЦСКА еще не было

Кенетт Фарид — социально адаптированная версия Денниса Родмана.

В субботу ЦСКА взорвал европейский трансферный рынок подписанием Кеннета Фарида. Экс-игрок «Денвера» заключил двухмесячный контракт с опцией продления до конца сезона. Иными словами, Фарид подменит травмированного Николу Милутинова, а там видно будет.

Переход Фарида в ЦСКА, пожалуй, самый громкий баскетбольный трансфер в истории современной России. Давайте просто перечислим его игровые достижения: чемпион мира-2014 в составе США, попал в символическую сборную турнира; был близок к тому, чтобы войти в итоговый состав Дрим-тим на Игры в Рио-2016; получил 50 миллионов долларов за четыре сезона от «Денвера» в 2015 году; провел классную студенческую карьеру, был выбран в первом раунде драфта; стал MVP матча новичков НБА на звездном уикенде-2013 и вошел в символическую сборную новичков-2011/12. Правда, сразу вспомнить когда тяжелый форвард/центровой играл на высочайшем уровне не так просто, а сезон-2020/21 он и вовсе полностью пропустил.

Взлет и страдания

После победы на Играх-2012 наставник сборной США Майк Кржижевски понимал, что команде требуется впрыск адреналина. Скука и легкость с какой американцы играли в Лондоне чуть не привели к поражению от Испании в финале. Вместо всем надоевших Кармело, Леброна и Уэйда пришли звезды завтрашнего дня: Карри, Томпсон, Харден, Дэвис, Ирвинг, Казинс... Но кто в той команде, которая побеждала всех на ЧМ-2014 с разницей 30+, был ключевым элементом? Вошел в топ-3 по результативности и стал лучшим по подборам? Речь про Кеннета Фарида. Игрока без броска, практически без ведения. Фарид ничего не умеет (на высшем уровне) кроме игры на пик-н-ролах, бокс-аута (отсечение игрока спиной при борьбе за отскок) и заслонов. Но именно в нем Кржижевски разглядел то недостающее звено.

Congratulations, Kenneth Faried!



The Manimal will represent @usabasketball in the World Cup! pic.twitter.com/JybrzNZcxU — Bones Hyland Stan Account (@nuggets) August 23, 2014

Лето 2014 года стало поворотным моментом в карьере Фарида. На суперигру Кеннета в Испании купились боссы «Денвера», которые дали своему форварду 50 миллионов долларов за четыре сезона. Увы, но это решение оказалось недальновидным. Весь тот прогресс, который был у него до этого (от сезона к сезону) резко остановился. Три сезона подряд Фарид был перманентно недоволен, жаловался, что его не любят, постоянно конфликтовал с тренерами. И все это на фоне примерно такой же по духу нестабильной игры.

В 2018 году «Денвер» расстался с пиком первого раунда, только бы скинуть Фарида. Так с контрактом в 14 миллионов долларов за сезон-2018/19 форвард стал предпоследним игроком в ротации «Бруклина». Зарабатывая больше всех молодых лидеров «Нетс» вместе взятых. Ничего хорошо из этого не получилось. Форвард выходил только в мусорное время, а в середине сезона был отчислен. Этому послужил один неприятный инцидент. Фарид был обвинен в хранении более чем двух унций марихуаны (более 60 грамм), которые нашли у него в машине.

#NBA Player Kenneth Faried Arrested with Two Ounces of Weed in New York. https://t.co/syCP7ek4yk pic.twitter.com/C4K4lRrXu6 — High Times (@HIGH_TIMES_Mag) August 21, 2018

Игрока подобрал «Хьюстон», за который он отыграл 25 матчей. На этом карьера Фарида в НБА (пока) подошла к концу. После этого он отметился коротким визитом в Китай, где сыграл за местный «Чжэцзян», полностью пропустил минувший сезон, а этим летом выступал за «Портленд» в Летней лиге НБА. Нынешний сезон форвард начал в пуэрториканском «Леонес де Понсе» (в среднем в трех матчах набирал 12 очков, 9,3 подбора, 2 передачи).

Чем крут Фарид?

Человек долгое время входил в топ-5 НБА по подборам в нападении, которые конвертировались в очки. Это очки второго, третьего, пятого шанса, которые получает команда, после подбора на чужом щите. Такие попадания важный психологически фактор для любого коллектива. Плюс его взрывной прыжок с двух ног. При двойном или даже тройном пик-н-ролле — это всегда отличная опция для «маленьких». Со времен Дениса Родмана в НБА не было такого игрока, который настолько не соответствовал общепринятым нормам на своей позиции, но тем не менее, дающий хорошие цифры.

В «Денвере» его талант полностью раскрывался, когда он играл под Нене (7-й номер драфта, участник Матча всех звезд). Подвижный центровой оттягивал на себя внимание, а Фарид получал возможность для реализации своих скиллов. Но когда в команду пришел Никола Йокич, то роль Фарида резко снизилась. На его фоне еще больше бросалось в глаза, что Кевин не умеет бросать из «краски». С современным баскетболом в НБА это никак не сочетается. Возможно, в Европе Кеннет и сможет что-то показать. И, например, повторит карьеру Торнике Шенгелия, который оказался никому не нужен в НБА, но стал звездой в Европе.

Поддерживает меньшинства

Фарид также известен тем, что в 2013 году стал первым игроком НБА, вступившим в Athlete Ally — организацию, которая борется с гомофобией в спорте. Кеннет также публиковал на YouTube видеоролики, в которых агитировал за легализацию однополых партнерств в штате Колорадо, где базируется «Денвер». Ролики вызвали к себе интерес не только позицией спортсмена, но и тем, что он совершил своего рода камин-аут, рассказав, что у него две матери. Вместе со спортсменом в видео снялись его биологическая мать Водда Фарид и ее партнерша Кэрол Коупленд, которую Кеннет называет своей второй матерью. Женщины заключили гражданское партнерство в штате Нью-Джерси в 2002 году, когда баскетболисту было 14 лет.

On this Mother's Day, celebrate, Kenneth Faried! Two Moms & his support of them. We LOVE you Manimal! #watchhimonE60 pic.twitter.com/TsxCKFRM0x — Dawn Gaudini (@LaMadonna) May 13, 2013

— У меня две мамы, и я люблю их обеих, — отмечал игрок в интервью The New York Times. — Я уважаю и поддерживаю их во всех отношениях. Я хочу, чтобы все члены ЛГБТ-сообщества, будь то родители, игроки, тренеры или болельщики, чувствовали себя в НБА как дома.

Также он стал первым игроком из всех профессиональных лиг США, который переехал в Китай после резонансного заявления генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, которое едва не стоило лиге потери азиатского рынка. Это говорит о том, что Кеннет не боится ничего, знает, как разрушать барьеры. Не выйдет ли ему все это боком в нашем консервативном обществе?