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«Мы очень скучаем по ней». Команда УГМК вступилась за американскую баскетболистку

Отдел спорта «СЭ»
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Бриттни Грайнер (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Три представителя уральского женского баскетбольного клуба выступили в суде на стороне защиты Бриттни Грайнер.

Неожиданно много добрых слов было сказано накануне в Химкинском городском суду о находившейся на скамье подсудимых американской баскетболистке Бриттни Грайнер. В середине февраля звездная спортсменка была задержана на таможне аэропорта «Шереметьево» с гашишным маслом в багаже. За контрабанду наркотиков Грайнер грозит до десяти лет тюрьмы. Однако уже на третьем заседании суда Бриттни получила мощную поддержку от своих бывших работодателей — женского баскетбольного клуба УГМК. Судебная практика в нашей стране такова, что положительная характеристика с места работы может привести к серьезному смягчению приговора. Например, к замене реального срока на условный или колонии на домашний арест. Впрочем, своего слова еще не сказали свидетели обвинения.

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Личный вклад в укрепление командного духа

— Мы в первый раз увидели свою баскетболистку с момента ее задержания. Слава богу, чувствует она себя хорошо, — рассказал журналистам после заседания суда директор УГМК Максим Рябков. — Нашей задачей было рассказать суду о ее характеристике как спортсменки и как человека. Мы отметили ее большую роль в успехах клуба и в развитии всего российского баскетбола. В том числе благодаря ей мы поднялись в рейтингах Евролиги. Мы постарались ответить на те вопросы, которые были у прокурора. На данный момент контракт Грайнер истек. Это произошло за время, пока велось следствие. Но мы постараемся оказать ей ту помощь, которую можем как нашему спортивному товарищу. Но в то же время мы постараемся оказать и помощь следствию.

— Руководитель баскетбольного клуба УГМК в ходе выступления в суде отметил ее выдающиеся способности как игрока и личный вклад в укрепление командного духа, который позволял команде добиваться наивысших результатов в российской баскетбольной премьер-лиге и в международных соревнованиях на протяжении многих лет, — дополнила информацию Мария Благоволина, партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры».

31-летняя центровая ростом 206 см выступала за УГМК с 2015 года, большую часть года играя в нашей стране, а летом защищая цвета команды женской НБА «Финикс Меркури». Грайнер является двукратной олимпийской чемпионки в составе сборной США, чемпионкой WNBA, шестикратной чемпионкой России и четырехкратной победительницей Евролиги. Помимо всех своих титулов, Бриттни знаменита тем, что одна из немногих в женском баскетболе умеет делать данки — заколачивать мячи в кольцо сверху. При этом американка многократно заявляла в интервью, что главная причина ее «подработок» в УГМК — низкие доходы в американском женском баскетболе и «заплата с шестью нулями» в Екатеринбурге.

Еще один штрих к личности Грайнер — она открытая лесбиянка, бравирующая личной жизнью. Свою брутальность баскетболистка подчеркивает при помощи многочисленных татуировок. В 2014-2015 годах она была «жената» на другой баскетболистке — Глори Джонсон, которую после серии конфликтов бросила беременной двойняшками. Теперь Бриттни состоит в гомосексуальном браке с другой женщиной по имени Шерель, не имеющей отношения к спорту. После задержания спортсменки в России ее «семья» неоднократно выражала неудовольствием слишком вялыми действиями властей США по оказанию помощи Грайнер.

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Последствия коронавируса

— Я могу сказать, что Бриттни всегда была хорошей сокомандницей, именно поэтому моя роль здесь — поддержать ее и быть рядом в такие моменты, — рассказала своем выступлении в суде капитан УГМК Евгения Белякова. — Мы очень скучаем по ней, скучаем по ее энергетике. Я была очень рада ее увидеть. Надеюсь, процесс скоро закончится для нее хорошо. Бриттни — это лидер и сердце нашей команды, уникальная и интеллигентная баскетболистка. С ее приходом у нас появились грандиозные результаты. Я при ней четыре раза стала чемпионкой Евролиги. Находиться с ней на площадке — одно удовольствие. Болельщики ее обожают.

Также в суде выступил врач УГМК Анатолий Калабин, который положительно охарактеризовал бывшую подопечную, отметив, что ранее она не была замечена в употреблении наркотиков. По словам специалиста, которые передает Business FM, за семь лет, на протяжении которых Грайнер выступала за екатеринбургский клуб, к ней ни разу не применялись дисциплинарные санкции. Однако после того, как Бриттни в феврале 2022 года перенесла коронавирус, у нее проявился синдром пониженного внимания». Из-за этой болезни спортсменка начала принимать некие препараты, прописанные ей в США. «Человек не может сосредоточиться. Ухудшается память, возникают головные боли, появляются осложнения со стороны центральной нервной системы», — сказал врач.

Калабин сообщил, что у Грайнер артроз коленных суставов, проблемы с голеностопом, шейным отделом позвоночника, которые также вызывают регулярные боли. Все эти симптомы могли стать поводом для употребления гашишного масла, разрешенного во многих странах Европы и Америки при психосоматических расстройствах. «Грайнер постоянно находится под контролем ВАДА и РУСАДА, сотрудники которых в любой день могут провести тест на употребление запрещенных веществ. К таковым относится и марихуана. Ее обнаружение может повлечь дисквалификацию. Но это происходит только в соревновательный период, вне соревнований такие вещества не запрещены», — заявил медицинский работник.

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Классическая информационная кампания

Во время задержания в аэропорту Грайнер не проявляла никаких негативных эмоций. В мае член ОНК Московской области Екатерина Калугина, посетившая баскетболистку в изоляторе, рассказала, что Бриттни спокойно восприняла ситуацию, в которой она оказалась, и не имеет жалоб на условия содержания. В СИЗО баскетболистка читала Достоевского и биографию участников группы Rolling Stones. Однако затем настроение спортсменки начало меняться в худшую сторону. В июне она писала родным, что «ее не сломать», а в июле — требовала от президента США вызволить ее из российской тюрьме, поскольку «боится остаться здесь навсегда». В поддержку Грайнер высказывались многие звезды спорта США и американские политики. Однако очевидно, что до вынесения приговора суда в России никакие действия по обмену баскетболистки невозможны.

При этом суд сейчас идет довольно быстро. По совету адвокатов Бриттни признала свою вину, заявив, что не собиралась перевозить наркотики через границу, а они оказались в ее багаже случайно, поскольку спортсменка «собиралась впопыхах». Однако ни подобный поворот, ни положительные характеристики с места работы не освобождают от ответственности. Если существует проект обмена Грайнер на одного из российских граждан, осужденных в США, то приговор навряд ли окажется условным. И вообще, говорить об этом рано — процесс продолжится уже сегодня. В ближайшее время должны состояться изучение документов и допрос обвиняемой.

— В отношении Грайнер продолжается судебное разбирательство, до завершения которого преждевременно обсуждать какие-либо варианты ее возвращения домой. — приводит РИА Новости слова официального представителя МИД России Марии Захаровой. — Когда идет реальная работа, она не сопровождается шумихой в СМИ, а мы видим классическую информационную кампанию. Сожалеем, что США идут этой дорогой вместо непубличного профессионального диалога. Американская общественность, которая так заинтересована в судьбе своих граждан, должна понимать, чем больше у микрофонов в Вашингтоне возникает людей, которые хотят на эту тему высказаться, тем меньше они ведут реальной продуктивной работы.

БК УГМК
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