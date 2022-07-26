Дело Грайнер довело американца до обморока. Но до развязки еще далеко

Скорая в зале суда, допрос врача-нарколога и новая порция поддержки из США. Что происходит на суде cо звездой американского басетбола.

В Химкинском городском суде продолжается процесс по делу двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу, экс-центровой БК УГМК Бриттни Грайнер, арестованной в России по обвинению в контрабанде гашишного масла. Во вторник, 26 февраля, продолжилось представление доказательств защиты. В том числе был допрошен врач-нарколог, который заявил, что найденный у Грайнер препарат мог использоваться спортсменкой по назначению врача. Также в зале суда случился неприятный эпизод — из-за жары сознание потерял сотрудник американского посольства. Его увезли на машине скорой помощи. Допрос самой баскетболистки состоится в среду, 27 июня.

Грайнер могла использовать марихуану по назначению врача

Напомним, что титулованной американке вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Более двух недель назад, 7 июля, Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление, так как она собиралась впопыхах.

На прошлой неделе защита Грайнер предоставила суду медицинские документы, свидетельствующие о том, что в организме американской баскетболистки не было обнаружено никаких запрещенных веществ. Грайнер проходила тесты в рамках антидопинговой проверки.

Также адвокаты Бриттни предоставили доказательства, того баскетболистка имеет медицинское назначение на использование каннабиса. Разрешение было выдано от имени Министерства здравоохранения Аризоны. Действительно, в США во многих штатах разрешено употреблять наркотические вещества по назначению врача. Об этом говорил и врач-нарколог на последнем заседании.

Бриттни Грайнер в суде. Фото AFP

«Сегодня защита допрашивала врача-нарколога, — сообщила адвокат Грайнер Мария Благоволина, партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры». — Он рассказал суду о существующей и довольно распространенной в некоторых странах, в том числе в США, практике использования марихуаны в медицинских целях, особенно среди спортсменов. Таким образом, найденный у Бриттни препарат мог использоваться по назначению врача».

Сама Грайнер, видимо, расскажет об этом завтра, 27 июля, когда состоится ее допрос. Отметим, что после задержания в аэропорту Шереметьево, которое состоялось 17 февраля, центровая сборной США еще ни разу официально не озвучивала свою позицию по ряду вопросов. Ограничившись лишь письмом в адрес президента США Джо Байдена: «Сидя здесь, в российской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты жены, семьи, друзей, олимпийской формы и каких-либо достижений я боюсь, что могу остаться здесь навсегда. Я понимаю, что у вас много забот, но, пожалуйста, не забывайте обо мне и других американских заключенных. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы вернуть нас домой. Я впервые голосовала в 2020 году, и я голосовала за вас. Я верю в вас. Мне еще столько всего хорошего нужно сделать на свободе, которую вы можете помочь вернуть».

Байден ответил спортсменке. Его письмо Бриттни передала временный поверенный в делах США в Москве Элизабет Руд. Сегодня Руд не было в зале. От американского посольства в Химкинском городском суде присутствовал мужчина по имени Джеймс, который потерял сознание во время заседания (в зале было слишком душно). Из-за этого слушания пришлось прервать. Мужчина, которому на вид примерно 60 лет, пришел в себя и был оперативно госпитализирован на машине скорой помощи.

От Рапино до Абдул-Джаббара

На родине Грайнер получает мощную поддержку. Например, на днях в Вашингтоне появилось граффити с изображением баскетболистки и еще 17 других американцев, которые находятся в заключении в других странах. На Матче звезд женской НБА все участники надели майки с фамилией и игровым номером Бриттни. Самая известная футболистка в мире Меган Рапино пришла на вручение медали от Джо Байдена в жакете с вышитыми инициалами Грайнер. А вот легендарный игрок, шестикратный чемпион НБА Карим Абдул-Джаббар выпустил большое заявление.

«Ее арестовали 17 февраля 2022 года, за неделю до начала событий на Украине. России нужен был козырь, ведь они знали, чью сторону мы займем и какое давление окажут США, — считает легендарный игрок. — Вопрос в том, правильно ли поступают другие знаменитости, требуя от нашего правительства действий по освобождению Грайнер? Если активиста за социальные права сажают в тюрьму в Сельме за акцию протеста или в Нью-Йорке, а полиция стреляет в безоружного чернокожего, то в таких случаях призывы знаменитостей к действию могут быть эффективными. Все потому, что мы живем в стране, где находящимся у власти нужны голоса, так что иногда привлечение внимания к ним может оказать необходимое давление. Но когда мы требуем от нашей страны освободить Грайнер прямо сейчас, чего бы это ни стоило, это только укрепляет позиции России в переговорах».

По словам бывшего игрока «Лейкерс», все звезды должны работать сообща, оказывая давление на Россию, а не на США. В женской НБА, похоже, услышали Абдул-Джаббара, негласно запретив своим игрокам выступать в России из-за ареста Грайнер. «Их поставили перед выбором: WNBA или Россия. Так что многих топовых легионеров, которые играли в премьер-лиге, мы больше не увидим», — заявил «СЭ» генеральный менеджер сыктывкарской «Ники» Олег Храмкин.

В прошлом сезоне за «Нику» играли Азурей Стивенс и Тайаша Харрис, которые также выступают в женской НБА. Кроме того, нескольких представителей американской лиги недосчитаются екатеринбургский УГМК и курское «Динамо».