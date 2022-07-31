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«Это несерьезно». Возвращение Бриттни Грайнер в США снова под вопросом

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Бриттни Грайнер.
Фото Global Look Press
Бриттни Грайнер.
Фото Global Look Press
Виктор Бут.
Фото Getty Images
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Американцы считают справедливым обмен двух своих граждан на одного российского.

Несмотря на призыв министра иностранных дел России Сергея Лаврова обсуждать дело об обмене заключенными в «режиме тихой дипломатии», в США продолжается публичная дискуссия по поводу сделки, в которой решается в том числе судьба знаменитой американской баскетболистки Бриттни Грайнер. На этой неделе госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен предложил вернуть в РФ отбывающего срок за океаном бизнесмена Виктора Бута, если наша страна отпустит Грайнер и другого гражданина США — бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Но даже этот неравноценный обмен двух на одного некоторые американские политики считают слишком большой уступкой нашей стороне.

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Кампания в защиту баскетболистки

Грайнер в настоящее время находится в следственном изоляторе в Подмосковье. Она обвиняется в контрабанде наркотиков. 17 февраля в аэропорту Шереметьево в багаже баскетболистки, которая ранее выступала за екатеринбургский УГМК, было обнаружено гашишное масло. Спортсменка уверяет, что не планировала ввозить его в Россию, а просто забыла вытащить наркотик из сумки, когда собиралась в дорогу. В США Бриттни якобы употребляет изделие на основе каннабиса по назначению врача. Тем не менее олимпийской чемпионке теперь грозит до десяти лет тюрьмы. И в американском баскетбольном сообществе поднялась большая волна с требованием вернуть Грайнер на родину во что бы то ни стало.

До вынесения приговора любой обмен с участием Бриттни невозможен. Но ее процесс идет в Химкинском суде достаточно быстро. Баскетболистка признала свою вину, и чисто теоретически есть возможность завершить все процедуры до конца лета. После этого реально начать процесс возвращения — условный приговор малореален, а держать Грайнер в тюрьме чисто из принципа, имея возможность для обмена, нелогично. Но здесь начинаются нюансы. И в первую очередь с американской стороны. Дело в том, что США не могут вернуть Бриттни до тех пор, пока не решат проблему Уилана.

Бриттни Грайнер. Фото Global Look Press
Бриттни Грайнер.
Фото Global Look Press

Год назад 52-летний американец получил в России 16 лет колонии за шпионаж. Если власти США под давлением спортивных организаций помогут Грайнер и проигнорируют ситуацию с Полом, начнутся разговоры, что одни граждане для них равнее других. Тем более экс-морпеха посадили раньше баскетболистки. На обмен в США есть Виктор Бут, осужденный в 2012 году на 25 лет тюрьмы по обвинению в торговле оружием. Американцы считают его очень значимой персоной, за освобождение которой придется выдержать бой с Минюстом США, категорически возражающим против подобных процедур. Но свой Минюст есть и в России, и механизм у нас тоже не самый простой — чтобы отпустить Грайнер и Уилана, потребуется помилование Президентом РФ.

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Не очень выгодная сделка

Собственно, опыт обмена заключенными у России и Америки достаточно солидный. Буквально в апреле в нашу страну вернули летчика Константина Ярошенко, передав представителям США студента Тревора Рида. В 2010 году в сделке вообще участвовали более десяти человек, которых считали сотрудниками спецслужб двух государств. Тогда на Запад, в частности, отправился Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за государственную измену и потом ставший участником скандала с отравлением в Великобритании. Однако в ситуации с Грайнер, Уиланом и Бутом дьявол в деталях.

Судя по последним заявлениям американцев, российская сторона не согласна меняться в формате «двое на одного» и предлагает присоединить к сделке Вадима Красикова, который отбывает пожизненный срок в Германии по обвинению в убийстве бывшего чеченского боевика. Но координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби назвал это «несерьезным контрпредложением» и «недобросовестной попыткой уйти от американской инициативы». По словам Кирби, Красиков находится в немецкой юрисдикции и вовлечение в процесс обмена третьей стороны сильно затормозит дело.

Виктор Бут. Фото Getty Images
Виктор Бут.
Фото Getty Images

Для понимания позиции американцев можно обратиться к заявлениям бывшего президента Дональда Трампа, который накануне раскритиковал даже сделку «Бут на Грайнер и Уилана». По мнению Трампа, «оружейный барон» очень значимая фигура по сравнению с баскетболисткой и отставным военным, которые не имеют никакого отношения к госструктурам. В одном из телевизионных шоу экс-глава Белого дома заявил, что Бриттни сама виновата в том, что «отправилась в Россию, нагруженная наркотиками». И менять ее на «крупнейшего торговца оружием, из-за которого погибали американские солдаты, — не очень выгодная сделка». «Это просто глупо», — резюмировал Трамп.

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Без пиара и истерики

В общем, в переговорах практически сразу после этих слов начал намечаться кризис, связанный с разным пониманием критериев справедливости обмена. Российская сторона, судя по всему, полагает, что двоих заключенных логично менять на двоих — и кандидатуры для дополнения к сделке на Западе имеются. А вот американцы убеждены, что Бут — очень значимая фигура по сравнению с теми, кого предлагается вернуть из РФ, и мы должны быть в восторге только от того, что власти США наконец согласны отпустить «оружейного барона». Очевидно, что переговоры предстоят тяжелые, а сливы информации станут им сильно вредить.

У всех кандидатов на обмен есть родственники и влиятельные знакомые. За Грайнер вообще вписываются суперзвезды НБА, у которых миллионы поклонников. Многим из них нынешний президент Джо Байден обязан своим избранием. И когда этим самым суперзвездам скажут, что их коллега «недостаточно значима» по сравнению с некими гражданами России, осужденными на Западе, реакция может быть очень жесткой. Тот факт, что Белый дом сейчас в принципе готов о чем-то договариваться с Москвой, сам по себе позитивный. Но большой вопрос, готов ли Блинкен работать без пиара и шоу, просто ради конечного результата.

Кстати, сама Грайнер на суде отзывается о России крайне уважительно. Команда УГМК тоже характеризует баскетболистку с положительной стороны. И будет обидно, если Бриттни сейчас станет заложником амбиций американских политиков.

Бриттни Грайнер
Джо Байден
Дональд Трамп
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